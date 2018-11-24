УЕФА заявил, что информирует WADA и ФИФА о всех случаях с допингом

В пятницу немецкое издание Spiegel со ссылкой на портал Football Leaks опубликовало статью, в которой говорилось, что допинг-проба Рамоса, взятая у него на следующий день после финального матча Лиги чемпионов сезона-2016/17 с итальянским “Ювентусом”, дала положительный результат на дексаметазон. В статье также утверждалось, что УЕФА закрыл дело в отношении игрока, допустив, что Рамос и врач “Реала” могли совершить административную ошибку при заполнении документов. Позже “Реал” выступил с сообщением, что Рамос никогда не нарушал антидопинговые правила, а УЕФА оперативно вмешался в эту ситуацию, запросив информацию.

“УЕФА категорически отвергает необоснованные обвинения, касающиеся информации про положительный результат на допинг. Вся антидопинговая работа УЕФА проводится в полном соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства, — говорится в сообщении. — УЕФА информирует WADA и ФИФА обо всех случаях, как это требует кодекс WADA, приводя всю подробную информацию, доклады специалистов и факты во время расследования подобных дел”.

“Необходимо подчеркнуть, что WADA и УЕФА имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на любое решение УЕФА относительно ситуаций по допинг- контролю. Однако ни WADA, ни ФИФА подобных апелляций не подавали. Сама WADA официально подтвердила, что все было выполнено УЕФА надлежащим образом в соответствии с ее кодексом”, — добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, ведущие футбольные клубы Европы работают над созданием элитной лиги.