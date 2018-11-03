Провідні футбольні клуби Європи працюють над створенням елітної ліги - Spiegel
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Провідні європейські клуби працюють над створенням елітної футбольної ліги, яка може скласти конкуренцію Лізі чемпіонів. Про це повідомив в п’ятницю німецький журнал Spiegel, передає УНН.
За інформацією видання, команди, в числі яких мюнхенська “Баварія”, “Боруссія” (Дортмунд), “Реал” (Мадрид), “Ювентус” (Турін), “Арсенал” (Лондон), “Барселона” і “Мілан”, вже протягом трьох останніх років ведуть переговори про створення такої суперліги. Протягом поточного місяця топ-клуби хочуть підписати заяву про наміри.
Згідно з новим проектом так званої суперліги, в неї увійдуть 11 європейських команд, які вийдуть з УЄФА і організують свій турнір. Вони отримають право на участь в ній протягом 20 років без ймовірності вильоту з чемпіонату. В якості гостей в лігу будуть запрошені ще п’ять команд. Всього 16 клубів будуть брати участь в турнірі.
У число засновників суперліги входять “Реал”, “Барселона”, “Манчестер Юнайтед”, “Ювентус”, “Челсі” (Лондон), “Арсенал”, ПСЖ (Париж), “Манчестер Сіті”, “Ліверпуль”, “Мілан” і “Баварія”. У список запрошених команд планується включити мадридський “Атлетіко”, “Боруссію”, “Марсель”, “Інтер” (Мілан) і “Рому” (Рим).
“Spiegel” також повідомив, що в світлі таких планів “Баварія” ще в лютому 2016 року запросила адвокатське бюро перевірити, чи можливий юридично її вихід з німецької Бундесліги.
Як повідомляв УНН, Саркозі в 2010 році пообіцяв допомогти Катару в отриманні ЧС з футболу.