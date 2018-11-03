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Ведущие футбольные клубы Европы работают над созданием элитной лиги - Spiegel

Ведущие футбольные клубы Европы работают над созданием элитной лиги - Spiegel

Киев  •  УНН

 • 12131 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Ведущие европейские клубы работают над созданием элитной футбольной лиги, которая может составить конкуренцию Лиге чемпионов. Об этом сообщил в пятницу немецкий журнал Spiegel, передает УНН.

По информации издания, команды, в числе которых мюнхенская “Бавария”, “Боруссия” (Дортмунд), “Реал” (Мадрид), “Ювентус” (Турин), “Арсенал” (Лондон), “Барселона” и “Милан”, уже на протяжении трех последних лет ведут переговоры о создании такой суперлиги. В течение текущего месяца топ-клубы хотят подписать заявление о намерениях.

Согласно новому проекту так называемой суперлиги, в нее войдут 11 европейских команд, которые выйдут из УЕФА и организуют свой турнир. Они получат право на участие в ней в течение 20 лет без вероятности вылета из чемпионата. В качестве гостей в лигу будут приглашены еще пять команд. Всего 16 клубов будут участвовать в турнире.

В число основателей суперлиги входят “Реал”, “Барселона”, “Манчестер Юнайтед”, “Ювентус”, “Челси” (Лондон), “Арсенал”, ПСЖ (Париж), “Манчестер Сити”, “Ливерпуль”, “Милан” и “Бавария”. В список приглашенных команд планируется включить мадридский “Атлетико”, “Боруссию”, “Марсель”, “Интер” (Милан) и “Рому” (Рим).

“Spiegel” также сообщил, что в свете таких планов “Бавария” еще в феврале 2016 года запросила адвокатское бюро проверить, возможен ли юридически ее выход из германской Бундеслиги.

Как сообщал УНН, Саркози в 2010 году пообещал помочь Катара в получении ЧМ по футболу.

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