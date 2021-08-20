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17 березня, 19:38 • 106659 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 141578 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 167027 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 163397 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 183315 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 151937 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159652 перегляди

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УЄФА оголосила трьох номінантів на звання найкращого футболіста року

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. УЄФА оприлюднив шорт-листи претендентів на нагороди найкращому футболісту Європи і кращій футболістці Європи в сезоні 2020/21 за версією УЄФА. Про це інформує сайт УЄФА, передає УНН.

Деталі

До трійки найкращих у чоловіків увійшли два хавбека “Челсі” — італієць Жоржиньо і француз Нгола Канте, а також бельгійський півзахисник “Манчестер Сіті” Кевін Де Брюйне.

Ліонель Мессі виявився четвертим у голосуванні, а Кріштіану Роналду — дев’ятим.

У голосуванні брали участь 24 тренера команд-учасниць Євро-2020, наставники 80 клубів-учасників групових етапів Ліги чемпіонів і Ліги Європи минулого сезону, а також 55 журналістів з кожної національної асоціації, яка входить в УЄФА.

Доповнення

Переможець буде оголошений 26 серпня під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів в Туреччині.

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