УЄФА оголосила трьох номінантів на звання найкращого футболіста року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. УЄФА оприлюднив шорт-листи претендентів на нагороди найкращому футболісту Європи і кращій футболістці Європи в сезоні 2020/21 за версією УЄФА. Про це інформує сайт УЄФА, передає УНН.
Деталі
До трійки найкращих у чоловіків увійшли два хавбека “Челсі” — італієць Жоржиньо і француз Нгола Канте, а також бельгійський півзахисник “Манчестер Сіті” Кевін Де Брюйне.
Ліонель Мессі виявився четвертим у голосуванні, а Кріштіану Роналду — дев’ятим.
У голосуванні брали участь 24 тренера команд-учасниць Євро-2020, наставники 80 клубів-учасників групових етапів Ліги чемпіонів і Ліги Європи минулого сезону, а також 55 журналістів з кожної національної асоціації, яка входить в УЄФА.
Доповнення
Переможець буде оголошений 26 серпня під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів в Туреччині.