Увічнення пам’яті Леоніда Кравчука: уряд затвердив план
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Кабмін планує увічнити пам’ять першого Президента України Леоніда Кравчука. Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Деталі
Сьогодні на засіданні Кабінет Міністрів України на засіданні затвердив план заходів щодо увічнення пам’яті Леоніда Кравчука, повідомив Мельничук.
Більше деталей він не привів.
Нагадаємо
10 травня помер перший президент України Леонід Кравчук. Він пішов з життя на 89 році.