Увековечение памяти Леонида Кравчука: правительство утвердило план

Детали

Сегодня на заседании Кабинет Министров Украины на заседании утвердил план мероприятий по увековечению памяти Леонида Кравчука, сообщил Мельничук.

Больше деталей он не привел.

Напомним

10 мая умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Он ушел из жизни на 89 году.