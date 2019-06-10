Успішність роботи УАФ сьогодні демонструють футбольні результати — Павелко

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що не боїться жодних провокацій, передає УНН з посиланням на сайт Футбол Україна.

"Важливо, щоб обшуки НАБУ були у нас. Такі процедури потрібні, щоб ще раз довести, що ми все робимо правильно.

Наша команда успішна: ми це бачимо по виступам молодіжної та національної збірних, по тому, скільки футбольних полів побудовано в нашій країні. Я вважаю, що за це треба ставити пам'ятник за життя. Всі ці служби зобов'язані це робити для того, щоб ще раз підтвердити, що все правильно", - сказав Павелко.

Нагадаємо, як писав УНН, за словами екс-наставника збірної України та “Дніпра” Мирона Маркевича успіхи українського футболу, які сьогодні демонструються, засвідчують правильну політику УАФ.

Також нагадаємо, днями, українська футбольна збірна розгромила сербів у відборі на Євро-2020 із рахунком 5:0.

Українські Національні Новини

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