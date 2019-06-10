Успешность работы УАФ сегодня демонстрируют футбольные результаты - Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что не боится никаких провокаций, передает УНН со ссылкой на сайт Футбол Украины.
"Важно, чтобы обыски НАБУ были у нас. Такие процедуры нужны, чтобы еще раз доказать, что мы все делаем правильно.
Наша команда успешна: мы это видим по выступлениям молодежной и национальной сборных, по тому, сколько футбольных полей построено в нашей стране. Я считаю, что за это надо ставить памятник при жизни. Все эти службы обязаны это делать для того, чтобы еще раз подтвердить, что все правильно ", - сказал Павелко.
Напомним, как писал УНН, по словам экс-наставника сборной Украины и "Днепра" Мирона Маркевича успехи украинского футбола, сегодня демонстрируются, свидетельствуют про правильную политику УАФ.
Также напомним, на днях, украинская футбольная сборная разгромила сербов в отборе на Евро-2020 со счетом 5: 0.