Ускладнення від коронавірусу стало причиною смерті венесуельської бадмінтоністки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Венесуельська 22-річна бадмінтоністка Мартінес Мачука померла у Колумбії через ускладнення від коронавірусу. Про це PubliNews заявив президент Венесуели Ніколас Мадуро, передає УНН.
"Вона страждала від респіраторних ускладнень і померла у своєму будинку в колумбійському місті Медельїн, де останнім часом працювала інструктором", - розповів Мадуро.
Також Мадуро запевнив, що 16 венесуельців померли від COVID-19 за кордоном. Його уряд повідомив про 333 випадки і 10 смертей у Венесуелі.
Варто відзначити, що 22-річна Мартінес була бронзовою призеркою Боліваріанських ігор-2017 і на Південноамериканських іграх роком пізніше.