Осложнения от коронавируса стало причиной смерти венесуэльской бадминтонистки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Венесуэльская 22-летняя бадминтонистка Мартинес Мачука умерла в Колумбии в результате осложнения от коронавируса. Об этом PubliNews заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает УНН.
"Она страдала от респираторных осложнений и умерла в своем доме в колумбийском городе Медельин, где в последнее время работала инструктором", - рассказал Мадуро.
Также Мадуро заверил, что 16 венесуэльцев умерли от COVID-19 за рубежом. Его правительство сообщило о 333 случаях и 10 смертях в Венесуэле.
Стоит отметить, что 22-летняя Мартинес была бронзовым призером Боливарианских игр-2017 и на Южноамериканских играх годом позже.