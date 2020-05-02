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Осложнения от коронавируса стало причиной смерти венесуэльской бадминтонистки

Киев • УНН

 • 14991 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Венесуэльская 22-летняя бадминтонистка Мартинес Мачука умерла в Колумбии в результате осложнения от коронавируса. Об этом PubliNews заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает УНН.

Осложнения от коронавируса стало причиной смерти венесуэльской бадминтонистки

"Она страдала от респираторных осложнений и умерла в своем доме в колумбийском городе Медельин, где в последнее время работала инструктором", - рассказал Мадуро.

Также Мадуро заверил, что 16 венесуэльцев умерли от COVID-19 за рубежом. Его правительство сообщило о 333 случаях и 10 смертях в Венесуэле.

Стоит отметить, что 22-летняя Мартинес была бронзовым призером Боливарианских игр-2017 и на Южноамериканских играх годом позже.

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