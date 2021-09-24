Усик та Джошуа провели битву поглядів: відомі деталі

Деталі

Боксери зустрілися на церемонії зважування, на якій відбулася фінальна битва поглядів. Протягом півхвилини спортсмени дивилися в очі один одному, зберігаючи непохитний спокій. Після цього обидва почали посміхатися, потиснули один одному руки, але ще деякий проміжок часу не відводили очі один від одного.

Згодом вони позували для фотокореспондентів та обмінялися люб'язностями і віддали шану один одному.

Довідка

Мегафайт Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні (Великобританія) на стадіоні "Тоттенхем Хотспур".