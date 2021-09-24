Усик та Джошуа провели битву поглядів: відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Український хевівейтер, претендент на чемпіонські пояси Олександр Усик (18-0, 13 KO) та володар титулів WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) провели битву поглядів напередодні двобою, повідомляє УНН з посиланням на промоутерську кампанію "Matchroom Boxing".
Деталі
Боксери зустрілися на церемонії зважування, на якій відбулася фінальна битва поглядів. Протягом півхвилини спортсмени дивилися в очі один одному, зберігаючи непохитний спокій. Після цього обидва почали посміхатися, потиснули один одному руки, але ще деякий проміжок часу не відводили очі один від одного.
Згодом вони позували для фотокореспондентів та обмінялися люб'язностями і віддали шану один одному.
Довідка
Мегафайт Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні (Великобританія) на стадіоні "Тоттенхем Хотспур".