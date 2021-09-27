Усик очолив рейтинг найкращих суперважковаговиків світу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Український боксер, чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик піднявся до п'ятірки найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P), інформує УНН з посиланням на авторитетний статистичний портал "BoxRec".
Деталі
Завдяки виграшу над Ентоні Джошуа наш співвітчизник додав три сходинки і перемістився на перший рядок генерації серед найкращих "хевівейтерів". На другому місці розмістився Джошуа, трійку замкнув Ділліан Вайт із Великої Британії.
Примітно, що в новому рейтингу не знайшлося місця ще двом іменитим боксерам - Тайсону Ф'юрі і Деонтею Уайлдеру, які в даний час готуються до очного поєдинку, а тому значаться "неактивними".
Також Усик зробив ривок і в загальному рейтингу боксерів та перемістився на четверте місце. Трійка найкращих виглядає так:
1. Сауль Альварес (Мексика)
2. Геннадій Головкін (Казахстан)
3. Еррол Спенс (США)
Нагадаємо
Легендарний ексчемпіон світу Форман назвав Усика “королем хевівейту”.