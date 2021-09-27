Усик очолив рейтинг найкращих суперважковаговиків світу

Деталі

Завдяки виграшу над Ентоні Джошуа наш співвітчизник додав три сходинки і перемістився на перший рядок генерації серед найкращих "хевівейтерів". На другому місці розмістився Джошуа, трійку замкнув Ділліан Вайт із Великої Британії.

Примітно, що в новому рейтингу не знайшлося місця ще двом іменитим боксерам - Тайсону Ф'юрі і Деонтею Уайлдеру, які в даний час готуються до очного поєдинку, а тому значаться "неактивними".

Також Усик зробив ривок і в загальному рейтингу боксерів та перемістився на четверте місце. Трійка найкращих виглядає так:

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Геннадій Головкін (Казахстан)

3. Еррол Спенс (США)

Нагадаємо

Легендарний ексчемпіон світу Форман назвав Усика “королем хевівейту”.