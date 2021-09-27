Усик возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов мира
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Украинский боксер, чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поднялся в пятерку лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P), информирует УНН со ссылкой на авторитетный статистический портал "BoxRec".
Детали
Благодаря выигрышу над Джошуа наш соотечественник добавил три ступеньки и переместился на первую строчку генерации среди лучших "хэвивейтеров". На втором месте разместился Джошуа, тройку замкнул Диллиан Уайт из Великобритании.
Примечательно, что в новом рейтинге не нашлось места еще двум именитым боксерам - Тайсону Фьюри и Деонтей Уайлдеру, которые в настоящее время готовятся к очному поединку, а потому значатся "неактивными".
Также Усик сделал рывок и в общем рейтинге боксеров и переместился на четвертое место. Тройка лучших выглядит так:
1. Сауль Альварес (Мексика)
2. Геннадий Головкин (Казахстан)
3. Эррол Спенс (США)
Напомним
Легендарный экс-чемпион мира Форман назвал Усика "королем хэвивейта".