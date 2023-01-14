Усі представники ОПЗЖ повинні піти з Верховної Ради — Данілов

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“Якщо по справедливості, то вони всі мають покинути Верховну Раду... Це люди, які привели до нас сюди війну, люди, які постійно дбали тут про інтереси рф, для яких путін був кумиром. Що вони роблять у ВРУ, коли йдуть кровопролитні бої за нашу Україну, мені важко сказати”, — заявив Данілов.

Він вважає, що жоден з них не має права, принаймні морального, сьогодні знаходитись в межах Верховної Ради України.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що не росіяни, а ЗСУ на полі бою будуть вирішувати, коли закінчиться війна.