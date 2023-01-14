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Усі представники ОПЗЖ повинні піти з Верховної Ради — Данілов

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Усі представники ОПЗЖ повинні піти з Верховної Ради. Як зазначає секретар РНБО Олексій Данілов, саме вони привели в Україну війну. Про це чиновник сказав у ефірі національного телерадіомарафону "Єдині новини", передає УНН.

Усі представники ОПЗЖ повинні піти з Верховної Ради — Данілов

Цитата

“Якщо по справедливості, то вони всі мають покинути Верховну Раду... Це люди, які привели до нас сюди війну, люди, які постійно дбали тут про інтереси рф, для яких путін був кумиром. Що вони роблять у ВРУ, коли йдуть кровопролитні бої за нашу Україну, мені важко сказати”, — заявив Данілов.

Він вважає, що жоден з них не має права, принаймні морального, сьогодні знаходитись в межах Верховної Ради України.

Нагадаємо

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що не росіяни, а ЗСУ на полі бою будуть вирішувати, коли закінчиться війна.

Українські Національні Новини

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