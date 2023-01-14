Все представители ОПЗЖ должны уйти из Верховной Рады - Данилов

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“Если по справедливости, то они все должны покинуть Верховную Раду... Это люди, которые привели к нам сюда войну, люди, которые постоянно заботились здесь об интересах рф, для которых путин был кумиром. Что они делают в ВРУ, когда идут кровопролитные бои за нашу Украину, мне трудно сказать”, — заявил Данилов.

Он считает, что ни один из них не имеет права, по крайней мере морального, сегодня находиться в пределах Верховной Рады Украины.

Напомним

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что не россияне, а ВСУ на поле боя будут решать, когда закончится война.