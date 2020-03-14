Урядовці сьогодні поінформують українців щодо обмежувальних заходів запроваджених через коронавірус

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні о 16.30 представники уряду поінформують українців щодо запровадження рішень РНБО України, повідомляє УНН з посиланням на інформацію пресслужби Кабміну.

“14 березня відбудеться брифінг представників Уряду щодо запровадження рішень РНБО України.

Учасники брифінгу:
Міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій
Заступник Міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко”, — повідомили у пресслужбі.

Початок брифінгу запланований на 16:30.

Також, о 17:00 буде продовжено засідання Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування

УНН транслюватиме наживо обидва заходи.

Прямий ефір можна подивитися на сторінці ІА УНН у Facebook чи безпосередньо зайшовши на головну сторінку сайту ІА УНН, а також скориставшись мобільним додатком ІА УНН для смартфонів (встановити можна перейшовши за посиланнями: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.unn чи https://apps.apple.com/ua/app/unn/id1403706711?l=ru).

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