Чиновники сегодня проинформируют украинцев касательно ограничительных мер введенных из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня в 16.30 представители правительства проинформируют украинцев о введении в действие решений СНБО Украины, сообщает УНН со ссылкой на информацию пресс-службы Кабмина.
"14 марта состоится брифинг представителей Правительства о введении решений СНБО Украины.
Участники брифинга:
Министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий
Заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко", - сообщили в пресс-службе.
Начало брифинга запланировано на 16:30.
Также, в 17:00 будет продолжено заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования
УНН будет транслировать вживую оба мероприятия.
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