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Кабмін звільнив заступника міністра соціальної політики Привалова

Кабмін звільнив заступника міністра соціальної політики Привалова

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра соціальної політики України Олександра Привалова. Про це кореспонденту УНН повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

“Звільнили Привалова”, — повідомив П.Розенко.

Додамо, що О.Привалов був призначений на посаду міністра соціальної політики України в березні 2017 року.

Як повідомляв УНН, 21 березня, перший заступник голови Державної міграційної служби України Діна Пімахова подала заяву про звільнення, Кабінет міністрів її задовольнив під час засідання.

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