Кабмін звільнив заступника міністра соціальної політики Привалова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра соціальної політики України Олександра Привалова. Про це кореспонденту УНН повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.
“Звільнили Привалова”, — повідомив П.Розенко.
Додамо, що О.Привалов був призначений на посаду міністра соціальної політики України в березні 2017 року.
Як повідомляв УНН, 21 березня, перший заступник голови Державної міграційної служби України Діна Пімахова подала заяву про звільнення, Кабінет міністрів її задовольнив під час засідання.