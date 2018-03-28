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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 38174 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 61378 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 99583 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107598 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115733 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121339 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132579 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146746 просмотра

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Кабмин уволил заместителя министра социальной политики Привалова

Кабмин уволил заместителя министра социальной политики Привалова

Киев  •  УНН

 • 13079 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра социальной политики Украины Александра Привалова. Об этом корреспонденту УНН сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Уволили Привалова", - сообщил Розенко.

Добавим, что О.Привалов был назначен на должность министра социальной политики Украины в марте 2017 года.

Как сообщал УНН, 21 марта, первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова подала заявление об увольнении, Кабинет министров ее удовлетворил во время заседания.

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