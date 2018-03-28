Кабмин уволил заместителя министра социальной политики Привалова
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра социальной политики Украины Александра Привалова. Об этом корреспонденту УНН сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.
"Уволили Привалова", - сообщил Розенко.
Добавим, что О.Привалов был назначен на должность министра социальной политики Украины в марте 2017 года.
Как сообщал УНН, 21 марта, первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова подала заявление об увольнении, Кабинет министров ее удовлетворил во время заседания.