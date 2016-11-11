Уряд зобов’язав постачальників компослуг перерахувати комунальні платежі за жовтень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Уряд зобов’язав постачальників комунальних послуг перерахувати комунальні платежі за попередні місяці, у разі, якщо громадянам — одержувачам житлових субсидій надійшли платіжки із заборгованістю за тепло, газ чи електроенергію, які використовували ці енергоносії для опалення за минулий опалювальний період. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.
Уряд вніс зміни до діючих постанов КМУ №534 та №409, якими уточнено порядок розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання), послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення, в частині недопущення нарахування та обліку будь-якої заборгованості на особовому рахунку одержувача субсидії після відповідного розрахунку за результатами опалювального періоду.
“Відповідне рішення унеможливлює нарахування заборгованості отримувачам субсидій у майбутньому та вирішує питання із уже „помилково“ нарахованими боргами. Надавачі послуг здійснять перерахунок платіжок за минулі місяці і одержувачі субсидій, які сумлінно сплатили ці незаконні борги, отримають нові платіжки із зазначенням суми переплати”, — сказано в повідомленні.
Крім того, змінами передбачено, що в разі затвердження органами місцевого самоврядування норм споживання холодного та гарячого водопостачання і водовідведення, що перевищують соціальні нормативи, компенсація додаткових витрат отримувачам житлових субсидій, у разі відсутності квартирних приладів обліку холодної та гарячої води здійснюватиметься за рахунок відповідних місцевих бюджетів.
Нагадаємо, уряд додатково виділив населенню понад 359 млн грн на закупівлю палива та газу.