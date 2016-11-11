Правительство обязало поставщиков комуслуг пересчитать коммунальные платежи за октябрь
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правительство обязало поставщиков коммунальных услуг пересчитать коммунальные платежи за прошлые месяцы, в случае, если гражданам-получателям жилищных субсидий поступили платежки с задолженностью за тепло, газ или электроэнергию, которые использовали эти энергоносители для отопления за прошлый отопительный период. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.
Правительство внесло изменения в действующие постановления КМУ №534 и №409, которыми уточнен порядок расчета и возврата в бюджет неиспользованных сумм субсидии для возмещения расходов на оплату услуги по централизованному отоплению (теплоснабжению), услуг по газо- и электроснабжению для индивидуального отопления, в части недопущения начисления и учета любой задолженности на лицевом счете получателя субсидии после соответствующего расчета по результатам отопительного периода.
"Соответствующее решение исключает начисление задолженности получателям субсидий в будущем и решает вопрос с уже "по ошибке" начисленными долгами. Поставщики услуг осуществят пересчет платежек за прошлые месяцы и получатели субсидий, которые добросовестно оплатили эти незаконные долги, получат новые платежки с указанием суммы переплаты", - сказано в сообщении.
Кроме того, изменениями предусмотрено, что в случае утверждения органами местного самоуправления норм потребления холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, превышающих социальные нормативы, компенсация дополнительных расходов получателям жилищных субсидий, в случае отсутствия квартирных приборов учета холодной и горячей воды будет осуществляться за счет соответствующих местных бюджетов.
Напомним, правительство дополнительно выделило населению более 359 млн грн на закупку топлива и газа.