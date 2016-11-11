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15 марта, 19:03 • 110990 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154591 просмотра

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Правительство обязало поставщиков комуслуг пересчитать коммунальные платежи за октябрь

Правительство обязало поставщиков комуслуг пересчитать коммунальные платежи за октябрь

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правительство обязало поставщиков коммунальных услуг пересчитать коммунальные платежи за прошлые месяцы, в случае, если гражданам-получателям жилищных субсидий поступили платежки с задолженностью за тепло, газ или электроэнергию, которые использовали эти энергоносители для отопления за прошлый отопительный период. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.

Правительство внесло изменения в действующие постановления КМУ №534 и №409, которыми уточнен порядок расчета и возврата в бюджет неиспользованных сумм субсидии для возмещения расходов на оплату услуги по централизованному отоплению (теплоснабжению), услуг по газо- и электроснабжению для индивидуального отопления, в части недопущения начисления и учета любой задолженности на лицевом счете получателя субсидии после соответствующего расчета по результатам отопительного периода.

"Соответствующее решение исключает начисление задолженности получателям субсидий в будущем и решает вопрос с уже "по ошибке" начисленными долгами. Поставщики услуг осуществят пересчет платежек за прошлые месяцы и получатели субсидий, которые добросовестно оплатили эти незаконные долги, получат новые платежки с указанием суммы переплаты", - сказано в сообщении.

Кроме того, изменениями предусмотрено, что в случае утверждения органами местного самоуправления норм потребления холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, превышающих социальные нормативы, компенсация дополнительных расходов получателям жилищных субсидий, в случае отсутствия квартирных приборов учета холодной и горячей воды будет осуществляться за счет соответствующих местных бюджетов.

Напомним, правительство дополнительно выделило населению более 359 млн грн на закупку топлива и газа.

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