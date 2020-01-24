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Уряд змінив методику формування спроможних територіальних громад

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Під час сьогоднішнього засідання Кабінет міністрів України затвердив зміни до методики формування спроможних територіальних громад. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.

Уряд змінив методику формування спроможних територіальних громад

"Уряд продовжує формування спроможних громад. Затверджено зміни до Методики формування спроможних територіальних громад", - написав Гончарук.

З його слів, відтепер встановлюються чіткі критерії, завдяки яким громади зможуть "оцінити" власну спроможність - це людський потенціал, а також фінансові та майнові ресурси.

"Ці критерії дадуть змогу надавати якісні послуги жителям, вирішувати накопичені проблеми, розвивати місцеву економіку", - додав Прем’єр.

Нагадаємо, раніше сьогодні Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив збалансований бюджет Пенсійного фонду України на 2020-й рік.

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