Правительство изменило методику формирования состоявшихся территориальных общин
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Во время сегодняшнего заседания Кабинет министров Украины утвердил изменения в методику формирования состоявшихся территориальных общин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.
"Правительство продолжает формирование состоявшихся общин. Утверждены изменения в Методику формирования состоявшихся территориальных общин", - написал Гончарук.
По его словам, отныне устанавливаются четкие критерии, благодаря которым общины смогут "оценить" собственную способность - это человеческий потенциал, а также финансовые и имущественные ресурсы.
"Эти критерии позволят предоставлять качественные услуги жителям, решать накопившиеся проблемы, развивать местную экономику", - добавил Премьер.
Напомним, ранее сегодня Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил сбалансированный бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020-й год.