Уряд вдосконалив систему призначення соціальної допомоги переселенцям

“11 липня на засіданні Уряду прийнято постанову, яка врегульовує питання призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, обліку таких осіб і проходження ними фізичної ідентифікації”, — йдеться у повідомленні.

Документ передбачає:



надання права на отримання грошової допомоги дітям, які народилися у переселенців після початку проведення АТО або тимчасової окупації;



підвищення розміру грошової допомоги до 1 тис. грн студентам денної форми навчання закладів вищої освіти та учням закладів професійно-технічної освіти до закінчення ними закладів освіти;



надання права неповнолітнім, які отримали паспорт, самостійно звертатися за призначенням грошової допомоги;



надання права на отримання довідки особам, житло яких зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення АТО, та неповнолітнім, які отримали паспорт, незалежно від наявності (відсутності) прописки, якщо інформація про них внесена до Єдиної інформаційної бази даних про переселенців;



звільнення від необхідності проходження фізичної ідентифікації осіб з інвалідністю І групи та осіб, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, що отримують соціальні виплати шляхом доставки додому через ПАТ “Укрпошта”;



не будуть проводитьсь перевірки переселенців, які працюють в органах державної влади та їхніх територіальних підрозділах, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах та їхніх територіальних підрозділах, під час процедури призначення (відновлення) соціальних виплат таким особам.



Нагадаємо, у Мінсоцполітики нагадали, як проходить верифікація переселенців для надання соціальних виплат.