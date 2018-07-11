Правительство усовершенствовало систему назначения социальной помощи переселенцам

"11 июля на заседании правительства принято постановление, регулирующее вопросы назначения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, учета таких лиц и прохождения ими физической идентификации", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает:



предоставление права на получение денежной помощи детям, которые родились у переселенцев после начала проведения АТО или временной оккупации;



повышение размера пособия до 1 тыс. грн студентам дневной формы обучения высших учебных заведений и учащимся учреждений профессионально-технического образования до окончания ими учебных заведений;



предоставление права несовершеннолетним, которые получили паспорт, самостоятельно обращаться за назначением пособия;



предоставление права на получение справки лицам, жилье которых разрушено или стало непригодным для проживания в результате проведения АТО, и несовершеннолетним, которые получили паспорт, независимо от наличия (отсутствия) прописки, если информация о них внесена в Единую информационную базу данных о переселенцах;



освобождение от необходимости прохождения физической идентификации лиц с инвалидностью I группы и лиц, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, получают социальные выплаты путем доставки на дом через ПАО "Укрпочта";



не будет проводиться проверка переселенцев, работающих в органах государственной власти и их территориальных подразделениях, органах местного самоуправления, правоохранительных органах и их территориальных подразделениях, во время процедуры назначения (восстановления) социальных выплат таким лицам.



Напомним, в Минсоцполитики напомнили, как проходит верификация переселенцев для предоставления социальных выплат.