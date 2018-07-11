Правительство усовершенствовало систему назначения социальной помощи переселенцам
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Правительство урегулировал вопрос назначения ежемесячной адресной помощи переселенцам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату коммунальных услуг, а также вопросы учета таких лиц и прохождения ими физической идентификации, передает УНН со ссылкой на сообщение Минсоцполитики.
"11 июля на заседании правительства принято постановление, регулирующее вопросы назначения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, учета таких лиц и прохождения ими физической идентификации", - говорится в сообщении.
Документ предусматривает:
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- предоставление права на получение денежной помощи детям, которые родились у переселенцев после начала проведения АТО или временной оккупации;
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- повышение размера пособия до 1 тыс. грн студентам дневной формы обучения высших учебных заведений и учащимся учреждений профессионально-технического образования до окончания ими учебных заведений;
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- предоставление права несовершеннолетним, которые получили паспорт, самостоятельно обращаться за назначением пособия;
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- предоставление права на получение справки лицам, жилье которых разрушено или стало непригодным для проживания в результате проведения АТО, и несовершеннолетним, которые получили паспорт, независимо от наличия (отсутствия) прописки, если информация о них внесена в Единую информационную базу данных о переселенцах;
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- освобождение от необходимости прохождения физической идентификации лиц с инвалидностью I группы и лиц, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, получают социальные выплаты путем доставки на дом через ПАО "Укрпочта";
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- не будет проводиться проверка переселенцев, работающих в органах государственной власти и их территориальных подразделениях, органах местного самоуправления, правоохранительных органах и их территориальных подразделениях, во время процедуры назначения (восстановления) социальных выплат таким лицам.
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Напомним, в Минсоцполитики напомнили, как проходит верификация переселенцев для предоставления социальных выплат.