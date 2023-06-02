Уряд ухвалив рішення для ведення реєстру викидів: що передбачається

Цитата

"Затверджено Порядок ведення Національного реєстру викидів та перенесення забруднювачів. Порядком визначено положення про функціональні можливості Реєстру, електронний кабінет користувача, встановлено вимоги до створення та внесення даних (інформації) до Реєстру, визначено порядок реєстрації та особливості внесення даних (інформації) до Реєстру про обʼєкти, які знаходяться в експлуатації операторів, подання звітності оператором та подання довідок про дифузні джерела тощо", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, Рада підтримала створення національного реєстру викидів.