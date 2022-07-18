Рада підтримала створення національного реєстру викидів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроект про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів. Про це повідомляє Міндовкілля, передає УНН.
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«Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий законопроєкт № 6477 «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Проголосувало "за" 296 народних депутатів.
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Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України раніше повідомляло, що ухвалення відповідного законодавства та створення Національного реєстру викидів та перенесення забруднювачів є міжнародним зобов’язанням України. Ще у 2016 році Україна ратифікувала Київський протокол Орхуської Конвенції, зобов’язавшись вести свою екологічну політику відкрито, взаємодіяти з громадянами та залучати їх до вирішення екологічних питань.
Згідно із документом, Національний реєстр стане єдиною державною інформаційною системою даних про викиди та перенесення забруднюючих речовин. У межах системи, як очікується, буде забезпечено онлайн взаємодію між усіма сторонами - операторами, уповноваженими та контролюючими державними органами, Державною службою статистики та Державною податковою службою України.
Громадськість отримає вільний та зручний доступ до екологічної інформації, що сприятиме її участі в ухваленні управлінських рішень.
Держава завдяки реєстру зможе:
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- відслідковувати викиди і перенесення забруднювачів у часі і просторі;
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- аналізувати зменшення викидів і встановлювати пріоритети у скороченні шкідливих викидів;
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- визначати пріоритетні промислові сектори для еко-інновацій;
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- ухвалювати ефективні рішення з питань запобігання та зменшення промислового забруднення.
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