Рада схвалила новий закон щодо регулювання викидів в повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Верховна Рада Україна схвалила в цілому законопроект №5339 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Що передбачає закон, повідомили у Міндовкіллі, передає УНН.
“За” проголосували 255 народних депутатів.
Деталі
Документ змінює алгоритм взаємодії держави, бізнесу та громадськості у питаннях видачі дозволів на викиди та контролю за забрудненням повітря.
Законопроект розроблений з метою зменшення кількості шкідливих викидів в атмосферу. Передбачається зобов’язати підприємства самостійно контролювати власні викиди і у визначений термін домогтися їх скорочення.
Що зміниться
Передусім буде вдосконалено дозвільну систему. У законі:
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- визначили чіткий перелік документів, необхідних для отримання дозволів;
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- дозвільну процедуру перевели в онлайн-формат. Це дозволить бізнесу відмовитися від паперів та практики нескінченних мандрів до ЦНАПів або Міндовкілля.
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- забезпечили участь громадськості в ухваленні рішень. Окрім того, онлайн-платформа дозволить покроково відстежувати отримання дозволу підприємством.
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"Чинна процедура отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря давно застаріла та потребувала кардинальних рішень. Щоб зробити її максимально прозорою, необхідно запроваджувати онлайн-формат, відкривати доступ до інформації кожному. З ухваленням закону маємо всі підстави запустити електронний модуль «е-Повітря» як частину Єдиної національної онлайн-платформи ЕкоСистема", - прокоментував міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
"Що не менш важливо, ухвалений закон містить норму про необхідність створення регіональних програм з покращення стану довкілля. Вони стануть основою для організації заходів з його відновлення в областях після війни", - додали у міністерстві.
Окрім того, закон посилює відповідальність за забруднення атмосферного повітря та запроваджує обов’язкові автоматизовані системи контролю викидів забруднюючих речовин або, так званий "контроль на трубі", вказали у Міндовкілля.
Доповнення
Верховна Рада проголосувала запровадження комплексної термомодернізації будівель.