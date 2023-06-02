Правительство приняло решение для ведения реестра выбросов: что предполагается
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Кабинет министров Украины утвердил Порядок ведения Национального реестра выбросов и переноса загрязнителей. Нормативом определены функциональные возможности Реестра, требования к созданию данных, порядок регистрации и представления отчетности. Об этом сообщил постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет УНН.
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"Утвержден Порядок ведения Национального реестра выбросов и переноса загрязнителей. Порядком определены положения о функциональных возможностях Реестра, электронный кабинет пользователя, установлены требования к созданию и внесению данных (информации) в Реестр, определен порядок регистрации и особенности внесения данных (информации) в Реестр об объектах, которые находятся в эксплуатации операторов, представление отчетности оператором и представление справок о диффузных источниках и т.д.", - говорится в сообщении.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, Рада поддержала создание национального реестра выбросов.