Правительство приняло решение для ведения реестра выбросов: что предполагается

Цитата

"Утвержден Порядок ведения Национального реестра выбросов и переноса загрязнителей. Порядком определены положения о функциональных возможностях Реестра, электронный кабинет пользователя, установлены требования к созданию и внесению данных (информации) в Реестр, определен порядок регистрации и особенности внесения данных (информации) в Реестр об объектах, которые находятся в эксплуатации операторов, представление отчетности оператором и представление справок о диффузных источниках и т.д.", - говорится в сообщении.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, Рада поддержала создание национального реестра выбросов.