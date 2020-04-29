Уряд розглядає можливість запускати посилення карантину в окремих регіонах - Прем'єр

“Вчора на Раді економічного розвитку ми мали розмову з провідними економістами, вони підтримали урядовий план, згодні з пропозицією про те, що потрібно запускати адаптивний карантин, це означає, що у разі спалахів інфекцій в окремих регіонах ми будемо посилювати карантин саме там, а не в цілому по всій країні. Але це наступні наші кроки після 11 травня. Навіть після відкриття всіх закладів та транспорту: маски, дезінфектори та соціальне дистанціювання нікуди не дінуться, відтепер це норма”, — зазначив він.

Додамо, Шмигаль анонсував прийняття рішення щодо послаблення карантину наступного тижня.

Нагадаємо, наступного тижня Кабінет міністрів України планує затвердити постанову про те, як будуть діяти перші етапи виходу з карантину.