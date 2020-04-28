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Наступного тижня уряд планує роз'яснити, як діятимуть перші етапи виходу з карантину

Наступного тижня уряд планує роз'яснити, як діятимуть перші етапи виходу з карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Наступного тижня Кабінет міністрів України планує затвердити постанову про те, як будуть діяти перші етапи виходу з карантину. Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання Ради з питань економічного розвитку України у вівторок, 28 квітня, передає УНН з посиланням на Кабмін.

"Поки що ми прямуємо до піку, який за розрахунками Національної академії наук очікується з 3 по 8 травня. Проте, в Уряду є план послаблень. І ми затвердимо, як саме будуть впроваджені перші етапи, щоб і бізнес, і громадяни мали змогу підготуватись до цього заздалегідь", – сказав Прем’єр-міністр.

За його словами, Україна завершує підготовку медичної системи до проходження піку захворюваності на коронавірус та готова до наступного кроку – стабілізації економічної ситуації.

"Наступний пік захворюваності, якщо він буде, медична система зустріне підготовленою. Ринок насичений засобами індивідуального захисту, лікарні готові, люди дисципліновані в тому, щоб дотримуватись санітарних норм. Тепер Уряд сфокусується на підтримці малого та середнього бізнесу і стабілізації економічної ситуації", – повідомив Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, у Кабміні обговорили етапи виходу України з карантину та заходи з підтримки бізнесу.

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