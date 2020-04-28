На следующей неделе правительство планирует разъяснить, как будут действовать первые этапы выхода из карантина

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На следующей неделе Кабинет министров Украины планирует утвердить постановление о том, как будут действовать первые этапы выхода из карантина. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания Совета по вопросам экономического развития Украины во вторник, 28 апреля, передает УНН со ссылкой на Кабмин.