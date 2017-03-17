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Уряд просить парламент ухвалити законопроект про комерційний облік

Уряд просить парламент ухвалити законопроект про комерційний облік

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Уряд просить парламент ухвалити законопроект про комерційний облік, яких уже затверджений парламентськими комітетами. Про це, виступаючи у парламенті під час години запитань до уряду, заявив міністр регіонального розвитку та будівництва Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.

“Ви бачили, що під час цього опалювального періоду виникла незрозуміла ситуація, яким чином нараховуються платіжки у будинках, де є вже облік. І тому ми наголошуємо, що саме прийняття закону про комерційний облік повинен дати додатковий інструмент для справедливого нарахування тих платіжок, які сьогодні отримують громадяни”, — сказав Г.Зубко.

Він додав, що цей законопроект уже пройшов розгляд на засіданнях парламентських комітетів і потребує якнайшвидшого ухвалення.

Нагадаємо, законопроект №4901 про повний комерційний облік споживання тепла та води було у липні минулого року зареєстровано у Верховній Раді.

Українські Національні Новини

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