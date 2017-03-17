Правительство просит парламент принять законопроект о коммерческом учете
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Правительство просит парламент принять законопроект о коммерческом учете, который уже утвержден парламентскими комитетами. Об этом, выступая в парламенте во время часа вопросов к правительству, заявил министр регионального развития и строительства Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.
"Вы видели, что во время этого отопительного периода возникла непонятная ситуация, каким образом начисляются платежки в домах, где есть уже учет. И поэтому мы подчеркиваем, что само принятие закона о коммерческом учете должно дать дополнительный инструмент для справедливого начисления тех платежек, которые сегодня получают граждане", - сказал Г.Зубко.
Он добавил, что этот законопроект уже прошел рассмотрение на заседаниях парламентских комитетов и требует скорейшего принятия.
Напомним, законопроект №4901 о полном коммерческом учете потребления тепла и воды был в июле прошлого года зарегистрирован в Верховной Раде.