Уряд пропонує РНБО ввести санкції проти “Роснефтегаза” та компанії “Татойл”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Кабінет міністрів України пропонує РНБО ввести санкції проти російської компанії “Роснефтегаз”, а також афілійованих з нею підприємств, зокрема і компанії “Татойл”. Про це повідомив Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Цитата
“Уряд пропонує РНБО ввести санкції проти російської компанії „Роснефтегаз“, а також афілійованих з нею підприємств, зокрема і компанії „Татойл“. Санкції передбачають блокування активів і запобігають виведенню капіталу з України. Держава в прозорий та законний спосіб працює над тим, аби конфіскувати всі активи, пов’язані з державою-агресором”, — написав Шмигаль.
Доповнення
Кабінет міністрів України вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо впровадження обмежувальних заходів щодо Республіки Малі, Республіки Південний Судан та Центральноафриканської Республіки.