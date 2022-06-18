Уряд пропонує РНБО ввести санкції проти “Роснефтегаза” та компанії “Татойл”

Цитата

“Уряд пропонує РНБО ввести санкції проти російської компанії „Роснефтегаз“, а також афілійованих з нею підприємств, зокрема і компанії „Татойл“. Санкції передбачають блокування активів і запобігають виведенню капіталу з України. Держава в прозорий та законний спосіб працює над тим, аби конфіскувати всі активи, пов’язані з державою-агресором”, — написав Шмигаль.

Доповнення

Кабінет міністрів України вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо впровадження обмежувальних заходів щодо Республіки Малі, Республіки Південний Судан та Центральноафриканської Республіки.