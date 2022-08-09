Уряд призначив заступника голови Держслужби з лікарських засобів та заступника голови Черкаської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Кабінет міністрів призначив першого заступника голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, а також першого заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації. Про це у Telegram повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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Зокрема, Хотенюка Ігоря Михайловича першим заступником Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Також погоджено призначення Кравченко Наталії Миколаївни першим заступником голови Черкаської обласної державної адміністрації.
Доповнення
У липні Кабінет міністрів України призначив Павла Козирєва заступником міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій – уповноваженим з питань внутрішньо переміщених осіб. А також Сергія Суярка - державним секретарем Міністерства енергетики, Юрія Лещука - державним секретарем Міністерства культури та інформаційної політики України.