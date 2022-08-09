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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Уряд призначив заступника голови Держслужби з лікарських засобів та заступника голови Черкаської ОДА

Уряд призначив заступника голови Держслужби з лікарських засобів та заступника голови Черкаської ОДА

Київ • УНН

 • 147984 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Кабінет міністрів призначив першого заступника голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, а також першого заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації. Про це у Telegram повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Деталі

Зокрема, Хотенюка Ігоря Михайловича першим заступником Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Також погоджено призначення Кравченко Наталії Миколаївни першим заступником голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Доповнення

У липні Кабінет міністрів України призначив Павла Козирєва заступником міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій – уповноваженим з питань внутрішньо переміщених осіб. А також Сергія Суярка - державним секретарем Міністерства енергетики, Юрія Лещука - державним секретарем Міністерства культури та інформаційної політики України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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