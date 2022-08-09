Уряд призначив заступника голови Держслужби з лікарських засобів та заступника голови Черкаської ОДА

Деталі

Зокрема, Хотенюка Ігоря Михайловича першим заступником Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Також погоджено призначення Кравченко Наталії Миколаївни першим заступником голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Доповнення

У липні Кабінет міністрів України призначив Павла Козирєва заступником міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій – уповноваженим з питань внутрішньо переміщених осіб. А також Сергія Суярка - державним секретарем Міністерства енергетики, Юрія Лещука - державним секретарем Міністерства культури та інформаційної політики України.