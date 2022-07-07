Уряд призначив Уповноваженого з питань переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Кабінет міністрів України призначив Павла Козирєва заступником міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій – уповноваженим з питань внутрішньо переміщених осіб. Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
Деталі
Окрім цього Кабмін призначив Сергія Суярка - державним секретарем Міністерства енергетики, Юрія Лещука - державним секретарем Міністерства культури та інформаційної політики України.
Також Кабмін звільнив Ларису Петасюк із посади заступника міністра культури та інформаційної політики, Володимира Бондаренка - з посади державного секретаря Міністерства енергетики, Сергія Суярка - з посади державного секретаря Міністерства соціальної політики.
Водночас уряд тимчасово поклав виконання обов'язків держсекретаря Мінсоцполітики на Тетяну Видмиш.
Доповнення
28 червня Кабінет Міністрів України створив посаду Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб.