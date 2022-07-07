Правительство назначило Уполномоченного по вопросам переселенцев

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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Кабинет министров Украины назначил Павла Козырева заместителем министра по реинтеграции временно оккупированных территорий – уполномоченным по внутренне перемещенным лицам. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

Кроме этого Кабмин назначил Сергея Суярко – государственным секретарем Министерства энергетики, Юрия Лещука – государственным секретарем Министерства культуры и информационной политики Украины.

Также Кабмин уволил Ларису Петасюк с должности заместителя министра культуры и информационной политики, Владимира Бондаренко – с должности государственного секретаря Министерства энергетики, Сергея Суярко – с должности государственного секретаря Министерства социальной политики.

В то же время правительство временно возложило исполнение обязанностей госсекретаря Минсоцполитики на Татьяну Выдмыш.

Дополнение

28 июня Кабинет Министров Украины создал должность Уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц.

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