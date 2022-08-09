Правительство назначило заместителя председателя Госслужбы по лекарственным средствам и заместителя председателя Черкасской ОГА

Детали

В частности, Хотенюка Игоря Михайловича первым заместителем Председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Также согласовано назначение Кравченко Наталии Николаевны первым заместителем председателя Черкасской облгосадминистрации.

Дополнение

В июле Кабинет министров Украины назначил Павла Козырева заместителем министра по реинтеграции временно оккупированных территорий – уполномоченным по вопросам внутренне перемещенных лиц. А также Сергея Суярко – государственным секретарем Министерства энергетики, Юрия Лещука – государственным секретарем Министерства культуры и информационной политики Украины.