Уряд на рік переніс строки будівництва мультиплексу МХ-7

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«Перенесено строки виконання завдань Програми підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 на 1 рік, а саме до вересня 2023 року», – повідомив Мельничук.

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Кабінет Міністрів України затвердив Програму підвищення обороноздатності й безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7.