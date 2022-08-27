Уряд на рік переніс строки будівництва мультиплексу МХ-7
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Сьогодні Кабінет Міністрів України на засіданні переніс строки виконання Програми підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 до вересня наступного року. Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
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«Перенесено строки виконання завдань Програми підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 на 1 рік, а саме до вересня 2023 року», – повідомив Мельничук.
Нагадаємо
Кабінет Міністрів України затвердив Програму підвищення обороноздатності й безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7.