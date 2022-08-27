Правительство на год перенесло сроки строительства мультиплекса МХ-7
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Сегодня Кабинет Министров Украины на заседании перенес сроки выполнения Программы повышения обороноспособности и безопасности государства в части материально-технического обеспечения построения общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 до сентября следующего года. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Цитата
«Перенесены сроки выполнения задач Программы повышения обороноспособности и безопасности государства в части материально-технического обеспечения построения общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 на 1 год, а именно до сентября 2023 года», – сообщил Мельничук.
Напомним
Кабинет Министров Украины утвердил Программу повышения обороноспособности и безопасности государства в части материально-технического обеспечения построения общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7.