Правительство на год перенесло сроки строительства мультиплекса МХ-7

КИЕВ. 27 августа. УНН. Сегодня Кабинет Министров Украины на заседании перенес сроки выполнения Программы повышения обороноспособности и безопасности государства в части материально-технического обеспечения построения общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 до сентября следующего года. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.