Уряд має взяти під жорсткий контроль координацію запровадження ринку електроенергії - екс-міністр

КИЇВ. 7 червня. УНН. На думку колишнього міністра енергетики, голови "Всеукраїнської енергетичної асамблеї" Івана Плачкова, технічні різночитання між Кабінетом Міністрів України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з приводу механізму публічних спецзобов'язань (ПСЗ) не повинні стати приводом для зриву запуску нового ринку електроенергії 1 липня. Для цього уряд має взяти під жорсткий контроль і координацію реформу ринку, передає УНН.