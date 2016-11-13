Уряд Колумбії і ФАРК підписали нову мирну угоду

“Уряд і ФАРК досягли нового підсумкового договору про завершення військового конфлікту, який включає в себе зміни та уточнення, представлені різними суспільними групами,” — йдеться в повідомленні.

“Створення стійкого і тривалого миру є головною метою нового договору, який повинен стати компромісом, що влаштовує всіх колумбійців, а також який дозволить подолати поляризацію суспільства. Ми закликаємо всіх колумбійців і міжнародне співтовариство підтримати цей новий договір і його якнайшвидшу імплементацію,” — підкреслюється в заяві.

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Нагадаємо, що громадянський конфлікт в Колумбії між владою і повстанцями ФАРК триває понад півстоліття, за цей час він забрав життя понад 200 тис. осіб.

Угруповання ФАРК з’явилася в 1964 році як військове крило місцевої комуністичної партії для боротьби за побудову “Нової Колумбії” — суспільства соціальної справедливості і рівності. США і країни Європи визнали організацію терористичною і підозрюють її в зв’язках з наркомафією.