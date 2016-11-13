Правительство Колумбии и ФАРК подписали новое мирное соглашение

"Правительство и ФАРК достигли нового итогового договора о завершении военного конфликта, который включает в себя изменения и уточнения, представленные различными общественными группами", - говорится в сообщении.

"Создание устойчивого и прочного мира является главной целью нового договора, который должен стать компромиссом, устраивающим всех колумбийцев, а также который позволит преодолеть поляризацию общества. Мы призываем всех колумбийцев и международное сообщество поддержать этот новый договор и его скорейшую имплементацию ", - подчеркивается в заявлении.

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Напомним, что гражданский конфликт в Колумбии между властью и повстанцами ФАРК продолжается более полувека, за это время он унес жизни более 200 тыс. Человек.

Группировка ФАРК появилась в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" - общества социальной справедливости и равенства. США и страны Европы признали организацию террористической и подозревают ее в связях с наркомафией.