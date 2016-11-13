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15 марта, 19:03 • 110989 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154591 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130263 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123339 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108630 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103453 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100080 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Правительство Колумбии и ФАРК подписали новое мирное соглашение

Правительство Колумбии и ФАРК подписали новое мирное соглашение

Киев • УНН

 • 8074 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Делегации правительства Колумбии и повстанческой группировки Революционные вооруженные силы Колумбии (ФАРК) подписали новый договор о мире, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

"Правительство и ФАРК достигли нового итогового договора о завершении военного конфликта, который включает в себя изменения и уточнения, представленные различными общественными группами", - говорится в сообщении.

"Создание устойчивого и прочного мира является главной целью нового договора, который должен стать компромиссом, устраивающим всех колумбийцев, а также который позволит преодолеть поляризацию общества. Мы призываем всех колумбийцев и международное сообщество поддержать этот новый договор и его скорейшую имплементацию ", - подчеркивается в заявлении.

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Напомним, что гражданский конфликт в Колумбии между властью и повстанцами ФАРК продолжается более полувека, за это время он унес жизни более 200 тыс. Человек.

Группировка ФАРК появилась в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" - общества социальной справедливости и равенства. США и страны Европы признали организацию террористической и подозревают ее в связях с наркомафией.

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