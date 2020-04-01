Уряд хоче позичити у МБРР на підвищення соцвиплат: створено делегацію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Уряд підтримав створення делегації України для участі у переговорах із Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення угоди про позику у розмірі 150 млн доларів. Про це стало відомого під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
Щодо цього питання доповідала міністр соціальної політики України Марина Лазебна.
“Розпорядженням буде утворено делегацію України для участі у переговорах із Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення угоди про позику. Мова йде про 150 млн доларів, які будуть спрямовані до спеціального фонду державного бюджету і будуть йти на підвищення соціальних виплат. 50 млн з цих коштів будуть спрямовані на підтримку наших верств населення в умовах коронавірусу”, — зазначила вона.
Нагадаємо, Міністерство фінансів на аукціоні 24 березня залучило до державного бюджету 24,8 млрд гривень від продажу облігацій внутрішньої державної позики України.