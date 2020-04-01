Правительство хочет одолжить у МБРР на повышение соцвыплат: создана делегация
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Правительство поддержало создание делегации Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения соглашения о займе в размере 150 млн долларов. Об этом стало известного во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
По этому вопросу докладывала министр социальной политики Украины Марина Лазебна.
"Распоряжением будет создана делегация Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения соглашения о займе. Речь идет о 150 млн долларов, которые будут направлены в специальный фонд государственного бюджета и будут идти на повышение социальных выплат. 50 млн из этих средств будут направлены на поддержку наших слоев населения в условиях коронавируса", - отметила она.
Напомним, Министерство финансов на аукционе 24 марта привлекло в государственный бюджет 24,8 млрд гривен от продажи облигаций внутреннего государственного займа Украины.