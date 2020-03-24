Мінфін залучив ще 24,8 млрд грн від продажу держоблігацій
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністерство фінансів на аукціоні 24 березня залучило до державного бюджету 24,8 мільярдів гривень від продажу облігацій внутрішньої державної позики України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Мінфіна в Facebook.
“Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів успішно розмістило номіновані в доларах США та Євро ОВДП зі строком погашення 3 місяці та 1,1 роки відповідно. Середньозважена ставка дохідності за доларовими інструментами склала 3%, а за євровими - 2,22%. За підсумками аукціону до державного бюджету було залучено в еквіваленті 24,8 млрд гривень”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що оскільки поточна кон’юнктура на ринку не дозволяє Мінфіну притримуватись стратегії збільшення випусків державного боргу в гривні та віддавати перевагу інструментам з довгим строком погашення, Мінфін активно реагує на зміни на ринку капіталу та використовує валютні фінансові інструменти на внутрішньому ринку, попит на які склався через обмеження українським банкам доступу до купівлі українських суверенних єврооблігацій.
“Якою б неспокійною не була ситуація в Україні та світі, державний борг залишається під контролем! Не зважаючи на волатильність ринків, Міністерство фінансів володіє достатнім запасом фінансової стійкості та фінансових інструментів щоб впоратись із викликами”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, до держбюджету 3 березня залучили 6,6 млрд грн.