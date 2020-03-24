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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Минфин привлек еще 24,8 млрд грн от продажи гособлигаций

Минфин привлек еще 24,8 млрд грн от продажи гособлигаций

Киев  •  УНН

 • 16741 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Министерство финансов на аукционе 24 марта привлекло в государственный бюджет 24,8 млрд гривен от продажи облигаций внутреннего государственного займа Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Минфина в Facebook.

"Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов успешно разместило номинированные в долларах США и Евро ОВГЗ со сроком погашения 3 месяца и 1,1 года соответственно. Средневзвешенная ставка доходности по долларовым инструментам составила 3%, а по евровым - 2,22%. По итогам аукциона в государственный бюджет было привлечено в эквиваленте 24,8 млрд гривен ", - говорится в сообщении.

Указано, что поскольку текущая конъюнктура на рынке не позволяет Минфину придерживаться стратегии увеличения выпусков государственного долга в гривне и отдавать предпочтение инструментам с длительным сроком погашения, Минфин активно реагирует на изменения на рынке капитала и использует валютные финансовые инструменты на внутреннем рынке, спрос на которые сложился из-за ограничений украинским банкам доступа к покупке украинских суверенных еврооблигаций.

"Какой бы неспокойной ни была ситуация в Украине и мире, государственный долг остается под контролем! Несмотря на волатильность рынков, Министерство финансов обладает достаточным запасом финансовой устойчивости и финансовых инструментов чтобы справиться с вызовами", - указано в сообщении.

Напомним, в госбюджет 3 марта привлекли 6,6 млрд грн.

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