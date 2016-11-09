Уряд хоче, аби до 2020 року в Україні видобули не менше 27 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кабінет Міністрів робить реальні кроки для розвитку газовидобувної галузі України. Так, до 2020 року в Україні мають видобувати не менше 27 млрд куб. м газу. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон, виступаючи на комітетських слуханнях “20 млрд куб. метрів природного газу власного видобутку у 2020 році — як це зробити ПАТ „Укргазвидобування“?”, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
Так, В.Кістіон наголосив, що одним із фундаментальних пріоритетів роботи Уряду є енергетична безпека України, а видобуток власного газу — це запорука енергонезалежності, енергобезпеки і сталого розвитку економіки держави.
Він також зауважив, що до 2020 року в Україні мають видобувати не менше 27 млрд куб. м. У тому числі, 20 млрд кубометрів припадає на долю однієї з найбільших державних компаній, яка займається видобутком газу на території України — “Укргазвидобування”.
“Для Уряду це не прості слова! Ми робимо разом з народними депутатами, з експертами, конкретні кроки для досягнення даної мети”, — заявив віце-прем’єр-міністр.
Нагадаємо, що на переконання ринку, збільшити видобуток газу на 35% до 2020 можливо лише шляхом залучення інвестицій.
“Амбіційний план уряду збільшити видобуток на 35% до 2020 року, у нас часто питають чи можливо це, і газовидобувними завжди кажуть: так, це можливо. Для цього треба залучати нові інвестиції та сучасні технології, які дозволять видобувати 27-28 млрд і з цієї частки.
Саме за рахунок нових інвестицій буде збільшено власний видобуток на 50%. Якщо у цифрах то консолідовано за 4 роки буде видобуто 36 додаткових млрд. кубів українського газу, тобто ми майже не будемо закуповувати імпортного газу”, — зазначив виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній України Роман Опімах.