Уряд хоче, аби до 2020 року в Україні видобули не менше 27 млрд куб. м газу

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кабінет Міністрів робить реальні кроки для розвитку газовидобувної галузі України. Так, до 2020 року в Україні мають видобувати не менше 27 млрд куб. м газу. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон, виступаючи на комітетських слуханнях “20 млрд куб. метрів природного газу власного видобутку у 2020 році — як це зробити ПАТ „Укргазвидобування“?”, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.