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Правительство хочет, чтобы до 2020 года в Украине добывали не менее 27 млрд куб.м газа

Правительство хочет, чтобы до 2020 года в Украине добывали не менее 27 млрд куб.м газа

Киев • УНН

 • 8826 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Кабинет министров делает реальные шаги для развития газодобывающей отрасли Украины. Так, до 2020 года в Украине должны добывать не менее 27 млрд куб.м газа. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, выступая на комитетских слушаниях "20 млрд куб. метров природного газа собственной добычи в 2020 году - как это сделать ПАО "Укргаздобыча"?", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Так, В.Кистион подчеркнул, что одним из фундаментальных приоритетов работы правительства является энергетическая безопасность Украины, а добыча собственного газа - это залог энергонезависимости, энергобезопасности и устойчивого развития экономики государства.

Он также отметил, что до 2020 года в Украине должны добывать не менее 27 млрд куб.м. В том числе, 20 млрд кубометров приходится на долю одной из крупнейших государственных компаний, которая занимается добычей газа на территории Украины - "Укргаздобыча".

"Для правительства это не просто слова! Мы делаем вместе с народными депутатами, с экспертами, конкретные шаги для достижения данной цели", - заявил вице-премьер-министр.

Напомним, что по мнению рынка, увеличить добычу газа на 35% до 2020 г. возможно только путем привлечения инвестиций.

"Амбициозный план правительства увеличить добычу на 35% до 2020 года, у нас часто спрашивают возможно ли это, и газодобытчики всегда говорят: да, это возможно. Для этого нужно привлекать новые инвестиции и современные технологии, которые позволят добывать 27-28 млрд и из этой части.

Именно за счет новых инвестиций будет увеличена собственная добыча на 50%. Если в цифрах, то консолидировано за 4 года будет добыто 36 дополнительных млрд кубов украинского газа, то есть мы почти не будем закупать импортного газа", - отметил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.

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